أعراض انقطاع الطمث

قد تتعرض بعض السيدات لانقطاع الدورة الشهرية، قبل بلوغهن سن اليأس، الأمر الذي يسبب لهن حالة نفسية سيئة.

وتوجد بعض الأعراض التي تشير إلى انقطاع الطمث يجب أن تدركها جيدًا النساء حتى تستعد لهذه المرحلة، وعرض بعضها موقع "Bright side".

1- رائحة كريهة أسفل الإبط:

من الأعراض التي تشير انقطاع الدورة الشهرية، وجود رائحة كريهة أسفل منطقة الإبط، حيث يكون السبب هو انخفاض مستوى هرمون الاستروجين في الجسم، فيؤدي إلى فرز الغدة المتواجدة في منطقة الإبط بشكل أكثر.

2- زيادة نسبة البول:

فهي أيضًا من الأعراض التي تشير إلى قرب انقطاع الدورة الدموية، وذلك بسبب ضعف عضلات الحوض، فانخفاض مستويات هرمون الاستروجين يؤدي إلى سلس البول.

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3- ضعف الذاكرة:

فالتغيرات الهرمونية أثناء فترة انقطاع الدورة الشهرية تؤدي إلى الشعور بالتوتر ومشكلات في النوم، لذلك تصبح المرأة أقل تركيز، ما يؤدي إلى ضعف الذاكرة.

4- الأرق الدائم:

هرمون البروجسترون من الهرمونات المهدئة للجسم، وعند انقطاع الدورة الشهرية تقل نسبة هذا الهرمون في الجسم، ما يزيد من نسبة الشعور بالقلق.

5- فقدان في كتلة العظام:

انخفاض مستوى هرمون الأستروجين يعمل أيضًا على فقدان كثافة العظام، لذلك يمكن أن تفقد ما يصل إلى 20% من العظام خلال الفترة الأولى من انقطاع الدورة الشهرية، ما يترتب عليه الإصابة إلى خشونة والتهاب المفاصل.

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