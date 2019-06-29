وداعا للوشم.. "Sunburnart" تاتو "حلال" لإطلالة جذابة في الصيف

تحرص الفتيات على الذهاب إلى الشواطئ في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتفضل العديد منهن، وضع التاتو على أماكن متفرقة من أجسادهن، كي يصبحن أكثر جاذبية وأنوثة.
وتهاب معظم الفتيات الطرق التقليدية، في دق الوشم، بسبب الألم الذي يسببه لهن، فضلا عن عدم القدرة على تغييره فيما بعد، بسبب ثباته، ومؤخرًا اتجهت العديد من الفتيات لعمل تاتو الشمس "Sunburnart"، لإظهار بعض الرسومات بلون أفتح من لون البشرة، فضلا عن كونه غير دائم، ويسهل تغييره، وفقا لموقع "lolwot".
طريقة وضع تاتو الشمس، تتمثل في خطوات عدة بسيطة، فكل ما عليكِ، هو إحضار "ستيكرات" بالأشكال التي تفضليها، ولصقها على المكان المُراد، ثم قومي بدهن باقي الجسم، بكريم الشمس، أو زيت التان، واستلقِ أسفل أشعة الشمس، سيتغير لون الجلد للون البرونزي، ومع انتزاع "الاستيكر" سيبقى شكله مطبوعا بلون فاتح على الجلد.
حكم الشرع في التاتو المؤقت:
قال شوقي إبراهيم علام، خلال موقع الفتاوى الرسمي، إنه لا مانع شرعا من التزيين بما يعرف حديثا بالتاتو، لأنه من قبيل النَّقْش والرَّسْم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد ولا يصل إلى الدم ويزول بعد مدة يسيرة، فهو أشْبَهُ بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، وليس فيه علة من علل الوشم المحرَّم.
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