"الحب للشجعان".. رواد فيس بوك يتفاعلون مع صورة عمرو دياب ودينا الشربيني

نشرت النجمة دينا الشربيني، والهضبة عمرو دياب، صورة تجمعهما بملابس سهرة رسمية، من مدينة ماربيلا الإسبانية.

في البداية نشرت دينا الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك "، ومن ثم نشرها الهضبة عمرو دياب بعدها بدقيقة على صفحته الرسمية في موقع "انستجرام"، وتفاعل عدد كبير من رواد موقع "إنستجرام" مع الصورة.

وقال حساب باسم "raghdaelhendy": "أنا فرحانة جدا بالصورة دينا تستاهل إنك تقول للدنيا كلها إنك بتحبها".

وعلق حساب باسم "nedaashrara_officialVerified" قائلا: "الله ع جمال الصورة الله يهنيكم".

وعلى صفحة الفنانة دينا الشربيني بموقع "فيسبوك"، علق حساب باسم "doaa fouad":

Congratulations I'm so happy for you

وعلق حساب باسم "Bassem H. Anwar" قائلا: "الحُب للشجعان والله ، مبروك عليكم .. اللي يهري يهري المهم فرحتكم".

وعلق حساب باسم "Fatima Mahdi" قائلا: "ربنا يسعدك يا دينا و يوفقك بحياتك مع الهضبة الغالي، انتي قلبك زي الفل وأي حد قلبة نضيف يشوفك أو يسمعك هايوصلة دة بدون أي مجهود".

يذكر أن دينا الشربيني أشادت من قبل، خلال برنامج "أسرار النجوم"، مع المذيعة إنجي علي، على شبكة "نجوم أف إم"، بعمرو دياب، ومازحت الشربيني، المذيعة إنجي علي، وذلك بعد سؤالها، "هوعمرو دياب أضاف ليكي إيه؟، عمرو دياب عمل عقدة للرجالة دلوقتي"، فردت قائلة: "ده يعمل عقدة لأي حد".

وقالت الشربيني: "مش عشان الشكل وبس، ولا عشان أنا بشكر في عمرو دياب، بس كل الناس اللي مش قريبة منه متعرفش إنه بني آدم لازم يتحب، ده طيب وجدع وراجل وحنين، وباخد رأيه مع بابا في كل شيء".

​