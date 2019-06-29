قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كانيلوني باللحمة المفرومة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأطباق الرئيسية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة. مقادير عمل كانيلونى باللحمة المفرومة 1 وربع كوب دقيق. كوب لبن. بيضة. فلفل أسود. ملح. سمن. للحشو لحمة مفرومة. بصل. سمن. قرفة ناعمة. زنجبيل بودرة. عصير طماطم. Advertisements ثوم. جبن موتزاريلا. طريقة عمل كانيلوني باللحمة المفرومة اخلطي الدقيق مع اللبن والسمن السائح والبيضة والملح والفلفل الأسود. صبي الخليط ثم صبيه على مراحل فى طاسة ممسوحة بالزيت حتى تحصلي على وحدات من الكريب. طريقة تحضير الحشو شوحي اللحمة المفرومة في السمن مع البصل على النار. أضيفي الملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل وقلبي. شوحي الثوم في السمن ثم أضيفي عصير الطماطم. اتركي خليط الطماطم يتسبك. احشي الكريب بخليط اللحم المفروم ورصيه في بايركس. أضيفي على الوجه صوص الطماطم ورشى الوجة بالجبنة الموتزاريلا. ادخلي الكانيلوني الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه. ​

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