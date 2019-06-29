أعراض نقص المناعة

اضطرابات نقص المناعة الأولية (PIDDs) هي مجموعة من الحالات الموروثة التي تؤثر على الجهاز المناعي، ولنقص المناعة عدة أسباب.

من وقت الولادة، لا يعمل الجهاز المناعي للطفل المصاب بـ PIDD بشكل صحيح ولا يمكنه محاربة الالتهابات، بسبب مشكلة في خلايا الدم البيضاء، مثل الخلايا اللمفاوية التائية أو الخلايا الليمفاوية ب.

يمكن أن يتسبب الجهاز المناعي المعيب في إصابة الأطفال بالمرض بشكل أسرع ولفترات زمنية أطول من الإصابات العادية بالطفولة.

العدوى

الإصابة 4 مرات أو أكثر في السنة بالالتهابات والعدوى، بما في ذلك التهابات الجلد والأغشية المخاطية في العينين والفم والمنطقة التناسلية، العدوى تتطلب تناول المضادات الحيوية عن طريق الوريد.

وتصبح المضادات الحيوية لها تأثير ضئيل أو معدوم على مدى شهرين أو أكثر، ويصاب كذلك المريض مرتين أو أكثر بالالتهاب الرئوي، في غضون عام واحد.

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علامات واضحة

ومن بينها الأكزيما الشديدة، التهابات الجلد الخطيرة، واكتساب الوزن في الطفولة، تضخم الغدد الليمفاوية، مشكلات هضمية مزمنة حادة مثل التشنج والإسهال، تأخر النمو.

علامات داخلية

مثل اضطرابات المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة، التهاب المفاصل الروماتويدي، أو مرض السكري من النوع 1، التهاب وعدوى الأعضاء الداخلية مثل الكبد، وتضخم الطحال.

متى يجب مراجعة الطبيب

من غير المرجح أن يصاب الطفل المصاب بواحد فقط من هذه الأعراض أو العلامات، بمرض نقص المناعة، ولكن إذا كان الطفل يعاني من العديد من هذه الأعراض، أو كان لديه عدوى متكررة في فترة قصيرة من الزمن، فقد يصاب الطفل بمرض PIDD.

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