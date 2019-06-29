طريقة عمل مسقعة البشاميل

حضري لأولادك طاجن مسقعة البشاميل، وقدميه مع الكُفتة المشوية، والسلطات بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي. مكونات مسقعة البشاميل: باذنجان بصل مفروم زيت ثوم مفروم جزر مبشور فلفل ألوان صلصة طماطم كمون ملح - فلفل أسود بشاميل Advertisements طريقة عمل البشاميل في المنزل طريقة تحضير مسقعة البشاميل: قومي بتقطيع الباذنجان، وشوحيه بالزيت. شوحى الفلفل الألوان، والبصل أيضًا، ثم أضيفي لهم الصلصة، والكمون. ارفعي الخليط من على النار. رصى الباذنجان المقلي، في طاجن، ثم الخضار ثم البشاميل. أدخليه الفرن حتى تمام النضج وقدميه. ​

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