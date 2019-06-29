بهذه الطريقة يساعد الليمون في الإقلاع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

نشرت منظمة الصحة العالمية، تقريرا أشارت فيه إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص يموتون سنويا بسبب الأمراض الناتجة عن التدخين.

وأوضحت المنظمة في تقريرها خطورة الموضوع، لافتة إلى أن الإقلاع عن هذه العادة يحتاج إرادة قوية جداً، حسب ما جاء في موقع "العربية":

وكشفت المنظمة، أنّه يمكن اللجوء إلى بعض الحيل السهلة التي تساعد على ترك السجائر نهائياً، منها الليمون.

وفي التفاصيل، أوضح التقرير أنه يجب عصر ليمونة واحدة في كوب من الماء الفاتر، وتناوله عند الشعور بالرغبة في التدخين.