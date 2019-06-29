6 أخطاء شائعة تفسد عطلتك الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يطمح الكثيرون إلى قضاء عطلة مميزة خارج البلاد خلال فصل الصيف، ويبذلون كافة الاستعدادات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، حسب ما جاء في موقع "24" الاماراتي:

إلا أن هناك بعض الأخطاء البسيطة التي يقع فيها البعض، وتؤدي إلى إفساد عطلتهم، وفيما يلي أهمها، بحسب موقع وولترز وورلد الإلكتروني:

1- ضغط الكثير من النشاطات في فترة زمنية قصيرة

عندما تخطط للرحلة، تجنب أن تحاول زيارة عدد كبير من المناطق والقيام بالعديد من النشاطات خلال فترة زمنية قصيرة، بل حاول أن تختار أهم المعالم السياحية لزيارتها، أو مدد عطلتك لتغطي كافة النشاطات التي تخطط للقيام بها.

2- اختيار الرحلات الرخيصة

احذر من اختيار الرحلات الرخيصة بشكل كبير، حيث تختار العديد من شركات السفر مطارات ومحطات بعيدة جداً عن المدينة لاختصار النفقات، لتجد نفسك مضطراً إلى دفع المزيد من النقود للوصول إلى وجهتك الأساسية.

3- الإقامة خارج المدينة

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بشكل مشابه للسابق تجنب الإقامة في المناطق البعيدة عن المدينة بهدف التوفير، حيث ستنفق المزيد من النقود على تكاليف النقل من وإلى المدينة، مما سيلغي أي فائدة للتوفير في سعر الإقامة.

4- عدم إجراء بحث عن الوجهة

يفشل الكثيرون في إجراء البحث المناسب على الإنترنت عن الوجهة السياحية التي يزورونها، وهذا يؤدي إلى إنفاق المزيد من النقود، أو عدم معرفة عادات وتقاليد البلد الذي يتوجهون إليه، مما يفسد عليهم رحلتهم، أو يحولها إلى كابوس حقيقي.

5- عدم تفقد الأسعار

من الضروري معرفة أسعار الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والأطعمة والمشروبات قبل الانطلاق في الرحلة، لتجنب التعرض للغش والخداع.

6- حزم الكثير من الأمتعة

الأمتعة الزائدة يمكن أن تكلفك الكثير، وفي نفس الوقت يمكن أن تكون مصدر إزعاج وإرباك خلال الرحلة وتحد من حركتك أثناء التنقل بين مناطق الجذب السياحي، لذلك يفضل حزم ما تحتاجه فقط من ملابس لتستمتع بالرحلة