بعد استبعاده من المنتخب.. تعرف على خطورة إصابة جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سلطان: تعرض محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، مساء اليوم الجمعة، للإصابة بقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته في مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوغندا بكأس الأمم الأفريقية 2019. لمزيد من المعلومات عن إصابة جنش.. اضغط هنا

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