هل تحب السفر وحيدًا؟.. اتبع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

أن تسافر وحيدًا في بلد جديدة لأول ذلك، لا يعني أنك شخص غير اجتماعي أو أنك تُحب العزلة، ولكن بعض الأشخاص يفضلون السفر بشكل فردي، بغرض التعرف على الحضارات الجديدة، والاطلاع على الثقافات الأخرى، وتجربة الاندماج مع الشعوب المختلفين.

في تقرير بحثي لإحدى شركات السياحية؛ وجدت أن حوالي 70% من السائحون الذين قدموا إلى مدينة نيويورك يسافرون بشكل فردي، كذلك أيضًا شركة "Airbnb" العالمية قالت أن هناك العديد من المدن السياحية حول العالم التي تستقبل كثير من السائحون يسافرون بشكل فردي.

والسفر بشكل فردي يزيد من من فرص التعرف على الآخرين بشكل كبير، وهناك مجموعة من النصائح والخطوات التي يفضل الإطلاع عليها في حال كنت تنوي الاختلاط مع أشخاص مختلفين عنك في أمور كثيرة مثل اللغة، والعادات، والثقافات، وذلك ما قد يجعل اكتساب الود غير سهل. وفيما يلي بعض النصائح الهامة- وفق ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

- ممارسة المشي في الشوارع العامة

تجولك بشكل فردي يزيد من فرص لقاءك مع الآخرين الذين يسافرون بشكل فردي أيضًا، وقد تقابلهم في الشوارع أو عبر المواصلات أو في الكافيهات. وعليك أن تستطلع من خلال شركات السياحة أفضل المدن وأكثرها أمانًا للتجول بشكل فردي.

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- الاطلاع على معلومات السكان المحليين

يحتوي موقع "Airbnb" على الكثير من الآراء والمعلومات عن مستوى الأمان داخل المدينة التي تسافر إليها، وكذلك أيضًا عادات وثقافات السكان المحليين، ما قد يفيدك في معرفة الطرق الأنسب للاندماج والتعارف عليهم.

- استخدام برامج التعارف الخاصة بالرحلات

هناك العديد من تطبيقات التعارف مثل "Travello" وهو مجاني يسهل عليك التعارف والتواصل مع الأشخاص الذين يحبون السفر كثيرًا.

- الإقامة داخل "hostels"

بجانب أن الإقامة داخل "hostels" تكون أقل تكلفة مقارنة بالفنادق الكبيرة، ولكن هناك أيضًا ميزة اجتماعية، هو أن أغلب النزلاء من الشباب، ويمكنك مشاركة غرف النوم معهم أيضًا.