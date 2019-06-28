للحفاظ على لونها ورونقها..اتبع هذه الإرشادات عند غسل الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

باتت أجهزة غسلات الملابس شيء أساسي داخل كل منزل ولا غنى عنها، فهي تسهل علينا كثير من الوقت وكذلك الجهد، كما أنها تنظف الملابس بشكل أفضل، إلا أن في حال استخدامها بشكل خاطئ أو غير مناسب لنوعية الملابس، قد يتسبب في تلف ملابسنا.

وفي السطور التالية، يستعرض لكم "مصراوى"، أهم النصائح والطرق التي يجب إتباعها عند غسل الملابس، وفق ما نشره إحدى الشركات الكبرى والمتخصصة في صناعة الملابس.

- استخدم المنظفات المخصصة للملابس البيضاء والملونة:

يجب غسل الملابس بالمنظف المخصص حسب الملابس إذا كانت ألوان أو ملابس بيضاء، لأنه في حالة عدم تطبيق ذلك سوف يبهت لون ملابسك بمرور الوقت.

- كمية المنظف الموصي بها:

لا شك أن الأمر عندما يزيد عن حده يأتي بنتيجة معاكسة، فإن استخدام مواد تنظيف أكثر من الموصي به على الملصق لا يضمن نظافة أفضل لملابسك. لذا يجب إتباع التعليمات جيدًا.

- اتبع درجة حرارة الغسيل الموصي بها:

يمكنك تجنب كثير من المشاكل مثل بهتان اللون أو الانكماش، إذا قمت بغسل ملابسك وفقًا لدرجات حرارة الغسيل المشار إليها على ملصقات العناية الخاصة بالمنتجات.

- اختر دورة الغسيل الصحيحة:

إذا اخترت دورة الغسيل المناسبة وفقًا لنوع النسيج ومستوى اتساخ الملابس المراد غسلها، ستبقى ملابسك سليمة لفترات أطول.

- ضع ملابسك في الغسالة بالشكل الصحيح:

اقلب ملابسك قبل وضعها في الغسالة لمنع التآكل بسبب الاحتكاك.

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- التزم بالسعة المُحددة للغسالة:

عندما تقوم بتحميل الكمية الموصي بها من الملابس في الغسالة، فإنها تعمل بشكل أفضل وسيتم غسل ملابسك بشكل صحي.

- جفف الملابس بشكل صحيح:

عند القيام بتجفيف الملابس الخاصة بك بدقة وفقا لعلامات العناية الملابس الخاصة بك، يمكنك التأكد من أن لون وشكل ملابسك ستبقى سليمة لفترة طويلة.

أما بالنسبة للغسل القياسي، ستكون درجات الحرارة ما بين 30 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية كافية، وارتفاع درجة الحرارة يعني زيادة استهلاك الكهرباء، وبالتالي زيادة هدر للطاقة المستخدمة.

إرشاد عامة يجب إتباعها مع كل أنواع الملابس:

- أبقِ ملابسك بعيدًا تمامًا عن الحرارة والنار.

- لا تستخدم التنظيف الجاف أو المنظفات الكيميائية، لتنظيف الأقمشة المصنوعة من القطن والمغطاة بالشمع.

- اغسل البناطيل المصنوعة من الجينز بشكل منفصل عن الملابس المصنوعة من الخامات الأخرى.

- احرص على غسل ملابس السباحة (مثل المايوه أو شورت السباحة) بالمياه الباردة مباشرة على يديك أولًا، ثم اتنظيفها من الكريمات أو واقيات الشمس أو زيوت بعد الاستخدام وجففها باستخدام أشعة الشمس. ثم بعد ذلك يمكنك غسلها داخل الغسالة.

- غسل الملابس المصنوعة من الصوف بلطف يدويًا باستخدام الماء البارد، دون فرك، وتجنب تجففها باستخدام آلة التجفيف التي تستخدم الطرد المركزي.

- اغسل ملابس "التريكو" عند درجة حرارة منخفضة وتأكد من أن الكي لا يتجاوز واحد أو اثنين من درجات الكي على المكواة وفقا لنوع المنتج.

- تعتبر المنتجات المصنوعة من النسيج الصناعي شديدة الحساسية لدرجة الحرارة، لذا يجب غسلها بالماء البارد وتسخينها بالحرارة المنخفضة، بدون بخار، كما أنها قابلة للاشتعال بسهولة.