رانيا يوسف تعلق على أزمة عمرو وردة مجددا: التحرش لا يقل أهمية عن كان 2019

علقت الفنانة رانيا يوسف مجددا على أزمة عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري، عقب اتهامه بالتحرش من قبل الجماهير، ما أدى إلى استبعاده من المنتخب المصري، ثم الرجوع عن القرار فيما بعد.

ونشرت "يوسف"، عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" صورة مدون عليها: "لا للتحرش"، مُعلقة: "محاربه ظاهرة التحرش لا تقل أهمية عن فوزنا بكاس الأمم الأفريقية بل بالعكس يمكن أكثر قدام أنفسنا وقدام العالم.. الرياضه أخلاق، رأيي الشخصي المتواضع".

وكانت رانيا، استنكرت عدم تحرك أي من المحامين لاتخاذ إجراء مع اللاعب.

وغردت "يوسف"، أمس، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "سؤال للسادة المحامين: فستاني خدش الحياء العام وبدعي للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام، وبلاغ تلات صفحات للنائب العام لكن التحرش لأ؟"، متابعة: "ليه الكيل بمكيالين!".

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أصدر قرارا صباح اليوم بإعادة اللاعب عمرو وردة لمعسكر المنتخب، عقب استبعاده من بطولة أمم أفريقيا، وحرمانه من تمثيل مصر نهائيا، على خلفية اتهامات بالتحرش.

ونشر عمرو وردة، مؤخرًا، مقطع فيديو مصور يعتذر فيه للجماهير المصرية ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، وكذلك الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن أفعاله.

وطالب وردة من الجميع، العفو عنه، لافتًا إلى أنه هناك العديد من الوقائع المثارة لم يرتبكها نهائيا.

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