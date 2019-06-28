افتتاح معرض العروس أبو ظبي 2019 بأسلوب مذهل

تم افتتاح النسخة المرتقبة لهذا العام من معرض العروس أبو ظبي الآن رسميًّا! اجتمع الحضور المتحمسون، بما في ذلك النساء الشغوفات بالأزياء والعرائس، والإعلاميون الموقرون، والضيوف المميزون للغاية، لمشاهدة قيام ريد حمد الشرياني الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبو ظبي، وسيدة الأعمال الريم مبارك العامري منسق العلاقات بالمكتب الخاص للشيخ حمدان بن محمد آل نهيان ومديرة تطوير الأعمال لدى مجموعة يونيفرسال القابضة بقص الشريط لإعلان افتتاح المعرض رسميًّا في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض أمس، 26 يونيو/ حزيران.

شهد اليوم الأول من معرض العروس أبو ظبي 2019 استفادة الزوار بالكامل بالعروض الحصرية لأحدث الأزياء الخاصة بالعرائس العربية والهندية، وآخر صيحات الموضة، وعروض المجوهرات المبهرة، ومجموعة واسعة من ابتكارات الأزياء والجمال والصحة والرفاهية. تم تخطي كل التوقعات، حيث استمتع الزوار بعروض الأزياء الساحرة والعروض المثيرة في المسرح الرئيسي ومنصة عرض الأزياء، فضلًا عن لقاء ومقابلة نخبة من خبراء الصناعة والمؤثرين المشهورين.

أبرز فعاليات يوم الافتتاح:

توافد الزوار بأعداد هائلة إلى مسرح معرض العروس الرئيسي ومنصة عرض الأزياء في الحديقة السرية للتمتع بالجدول الرائع من عروض الأزياء المذهلة التي تقدمها لمياء أبي نادر، ودار آبل وانج، ومريم الخلف، ودار دي-لاين من لي، وجي آر عبايا من أهوكي. تمكن المتفرجون أيضًا من الاستفادة من مجموعة متنوعة من العروض التوضيحية المفيدة والمسلية إضافةً إلى النصائح وورش العمل والأدلة، بما في ذلك "لماذا شوكولاتة بلو صحية"، و"مكياج العروس الحديث مع ثريا شوقي"، و"الاستعداد الأمثل للتصوير من قمرة فوتوغرافي"، و"الرقص بطريقة مختلفة".

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شهد اليوم الافتتاحي لمعرض العروس أبو ظبي 2019 احتفاء الزوار بعالم من الخيارات المذهلة المعروضة وهم يستكشفون المناطق المخصصة خصيصًا وتبهرهم العروض الحصرية المقدمة من أكثر من 100 علامة تجارية إقليمية ودولية. ذلك، كما بادر خبراء الأناقة الاستشاريون والمؤثرون المشهورون مثل مريم الياسي وميثاء محمد والريم سيف وصباح عبد الله الرميثي وأمل عبد الله و ريم القاسمي ومجلة خليجي للأعراس بتقديم أهم نصائحهم، إلى جانب كبيري فناني مكياج المشاهير لور سيجيان وسريا.

استمتع جميع أفراد العائلة بمنطقة الأطفال، حيث قدمت Golden Kids Entertainment وورشة Build-A-Bear مرحًا هائلًا لجميع الصغار الحاضرين. استمتع الزوار بالأطباق اللذيذة من Ben’s Cookies وHouse of Pops وJetlag Café وKatrina Sweets ، وغيرها في قرية الطعام. وحاز صالون Tips & Toes Nail Bar على إعجاب السيدات الباحثات عن جلسات تدليل شاملة.

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ما ينتظركم في اليوم الثاني:

ينتظركم الكثير مما هو مثير في اليوم الثاني من معرض العروس أبو ظبي 2019، مع مجموعة ساحرة أخرى من عروض الأزياء الرائعة، التي تضم مجموعات آسرة مثل دوجون من نسرين، ومريم الخلف، وAl Daker Couture، وDaisy Bridal – Pret Couture، وأتيلييه زهرة. إضافة إلى ذلك، من المخطط تسليط الضوء على المسرح الرئيسي في اليوم الثاني لتقديم مجموعة من العروض التعليمية والترفيهية والمثيرة، مثل "الجمال والصحة: أهمية النشاط البدني والنُهج الغذائية الذكية بواسطة كريستيان وونشر"، و"مقومين العظام ومواءمة آلام الظهر "، و"10 أدلة لعرائسنا الرائعات بواسطة قمرة فوتوغرافي"، و"التمرين قبل الزفاف وبعده مع رويال جيم".

سيحضر اليوم الثاني أيضًا من معرض العروس أبو ظبي 2019 مجموعة من المؤثرين المشهورين، واستشاريا الأناقة لور سيجيان وسريا، ومجلة خليجي للأعراس، لمقابلة المعجبين وتقديم معرفتهم وخبراتهم القيمة.

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