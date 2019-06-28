أسبوع فلكي مهم جدًا يحمل ثلاثة أحداث بارزة مع جاكلين عقيقي

يُعد أبرز مشاهير برج السرطان، هما مايك تايسون، وسلفستر ستالون.

مواصفات برج السرطان

كشفت جاكلين أن من أبرز مواصفات مولود برج السرطان، مؤكدة أنه خجول ويميل إلى الغموض وليس من السهل فهمه بسهولة. ستحتاجين لمجهود كبير للإقتراب منه وكسب محبته وثقته.

ويتميز رجل السرطان بشخصيته الودودة ويبدو واثقا من نفسه ولكنا في بعض الأوقات يميل إلى التوتر والعصبية. لديه مشاعر وأحاسيس عديدة ولكن هذا لا يعني أنه غير مستقر نفسيا بل هذه هي طبيعته عندما يشعر بأنه مهدد، يلجأ فورا إلى التقوقع داخل كهفه الخاص حتى لا يتعرض قلبه للأذى أو الجرح.

ومن مميزات رجل السرطان أيضا أنه نبيل ولديه سلوك مهذب. يحترم العائلة ويأثرها على الآخرين ويشعر دوما بالأمان عندما يتواجد في منزله الخاص.

اسبوع فلكي مهم جدا يحمل ثلاثة احداث بارزة

من الجمعة 28 حزيران إلى الخميس 4 تموز 2019

الحدث الأول،

انتقال كوكب الحب والعاطفة الزائدة والمشاعر الحساسة والشهرة كوكب الجاذبية والجمال والاناقة والذوق والفن والمزاج الجيد انتقال الزهرة من برج الجوزاء الى برج السرطان لتتغير المعالم الفلكية لتكون الحظوظ والحب والرومنسية والسعادة والشهرة والربح والمكاسب من نصيب من مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت.

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الحدث الثاني،

انتقال كوكب عطارد إلى برج الاسد بحيث يعتبر هذا الكوكب الاقرب الى الارض بحيث تكون تاثيراته مباشرة على الانسان ويعتبر كوكب عطارد كوكب الاتصالات والملفات القانونية والقضائية والتنقلات والسفر وكل ما يتعلق بالاكترونيات ليخدم مصلحة الابراج النارية الحمل الاسد والقوس.موقع عطارد ببرج الأسد يمنح صاحبه ذكاء وفطنة وسرعة بديهة ويجعله يملك طريقة ممتعة وجذابة في التواصل مع الآخرين بحيث يجعله يتحدث بحماسة ونبرة عالية نوعًا ما.

الحدث الثالث،

انتقال كوكب المريخ كوكب الحديد والنار يتحكم بالغضب والرغبة والشغف والإستفزاز وردات الفعل الغاضبة إلى برج الاسد ويسبب بالانزعاج والحوادث التسرع والتهور والمشاكل والتراجع لكل من مواليد الثور الأسد العقرب والدلو.

حركة القمر عن هذا الاسبوع بين السبت والاثنين القمر في الجوزاء الهوائي الثلاثاء والاربعاء القمر الجديد في السرطان الخميس والجمعة القمر في الاسد الناري.

وبالنسبة إلى تحركات الكواكب الشمس والزهرة في السرطان المريخ وعطارد في الاسد المشتري في القوس زحل وبلوتون في الجدي اورانوس في الثور واكيد لتوقعات فلكية اكثر بتقدروا تدخلوا على ويب سايت السومرية كل التوقعات اليومية الاسبوعية والشهرية موجودة بالتفصيل.

هابي برثداي وتحية كبيرة وينعاد على كل مواليد ها الاسبوع من برج السرطان بانتظارك سنة مهمة سنة دسمة وغنية سنة مفصلية تثبت جدارتك وتحصل على حقك سنة داعمة ترافقك في مسيرتك وتحمي مكتسباتك ونجاحاتك يجب ان تكون حكيما بغض النظر عن عمرك سوف تحقق اعمالا جيدة وجميلة وتغييرفي نمط حياتك وتتحمل مسؤوليات مهمة وتفتح امامك باب النجاحات السفر وتتعلم مؤهلات جديدة سنة حظوظ وفيرة وكثيرة على مختلف الاصعدة تدعمك الكواكب وتوفر لك الحظ والنجاح المهني والشهرة كما تسجل تغييرات كثيرة وانقلابات في عملك كما في حياتك الشخصية لكن انتبه وتعامل بدقة مع التفاصيل الاستشفائية العقارية القانونية والادارية شهر تموز يوليو تشرين الثاني نوفمر وشباط فبراير افضل الاشهر تمنياتي لكم بالكثير من السعادة ان شاء الله كل ايامكم سعيدة وعقبال المئة عام من التقدم والنجاح.

مولود السرطان يحب الشراكة في العمل مع مواليد الجوزاء الاسد والجدي.

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