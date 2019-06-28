5نصائح لتفادي التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

يعاني كثير من الفتيات من التحرش الإلكتروني الذي يتعرضن له بمختلف أشكاله، بداية من التحدث والتعارف بغية الوصول إلى هدف غير أخلاقي، مرورًا بالشتائم وإرسال صور مخلة، وصولا إلى التشهير والتهديد بالتلاعب بالصور.

"الخليج 365" يستعرض لكن بعض الإرشادات والنصائح التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي للحماية من التحرش الإلكتروني:

1- غلق حماية صورك الخاصة، والتأكد من خصوصيتها من العامة إلى الأصدقاء أو اختيار "أنا فقط".

Advertisements

2- لا تجعل جميع منشوراتك عامة، ويمكنك اختيار تقييد منشوراتك السابقة على موقع "فيسبوك".

3- التأكد من محركات البحث على "فيسبوك" أن تكون ظهور صفحتك من خلال الأصدقاء أو من خلال رقمك الهاتفي أو بريدك الإلكتروني فقط وليس العامة.

4- يجب عليك التفكير في الأشخاص الذين تختارهم لمشاركة المحتوى معهم.

5- حال التعرض لمضايقات سواء بالتعليقات أو الرسائل احتفظ بأدلة تساعدك على إثباتها، والتقدم بها إلى الأجهزة الأمنية