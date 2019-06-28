لن تصدّقي غرابة إطلالات كيندل جينر مؤخرًا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 06:34 مساءً - مما لاشك فيه أنّ كيندل جينر Kendall Jenner تُعتبر إحدى أشهر أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، ودائمًا ما تكون اطلالاتها مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من الشابات، ولا سيّما أنها تعتمد غالباً التنسيقات الشبابية التي تجمع بين الأناقة والعصرية، غير أنها أصبحت مؤخرًا تميل لاعتماد صيحات الموضة الغريبة، ولا نعرف إن كان السبب تغيّرًا في مزاجها، أم إنها استبدلت منسقة الملابس الخاصة بها، شاهدي صور الاطلالات وأخبرينا رأيكِ بها.



كيندل جينر في بنطلون جلد مع سترة رياضية:



في أحدث اطلالات كيندل جينر Kendall Jenner، شاهدناها وقد اختارت بنطلونًا من الجلد بقصة واسعة وبنقشة جلد الأفعى باللونين الأحمر والبيج، وقد نسقت معه سترة رياضية باللونين الأسود والأبيض من “أديداس” Adidas، وأكملت اللوك بحذاء كاجوال باللون الأبيض، وقد بدا التنسيق فوضويًّا وغير أنيق.

كيندل جينر في بنطلون جلد مع سترة رياضية





ألوان النيون اختيار كيندل جينر مؤخرًا:



اطلالة أُخرى شاهدنا بها كيندل جينر Kendall Jenner مؤخرًا، حيث اعتمدت تنسيقًا من ألوان النيون، وكان عبارة عن قميص فضفاض من الحرير باللون الأخضر، نسقت معه تنورة قصيرة باللونين الأزرق والأخضر، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف، مقدمته مزينة باكسسوار من الكريستال.

ألوان النيون اختيار كيندل جينر مؤخرًا







تنسيق باللون الأحمر اعتمدته كيندل جينر:



لأحد المشاوير الصباحية، شاهدنا كيندل جينر Kendall Jenner وقد اختارت تنسيقًا باللون الأحمر الحيوي، عبارة عن جاكيت جينز مع بنطلون بخصر عالٍ بقصة أرجل واسعة، وقد أكملت اللوك بحذاء مستوحًى من الأحذية الرجالية باللون البني، وشنطة يد من الجلد باللون الأسود.

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تنسيق باللون الأحمر اعتمدته كيندل جينر





شاهدي اطلالات كيندل جينر Kendall Jenner الغريبة مؤخرًا، واخبرينا رأيكِ بها.

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