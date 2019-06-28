إطلالات سبور على طريقة النجمات لرحلاتِك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 06:34 مساءً - في الصيف تكثر الرحلات والإجازات التي نقضيها في عواصم العالم، أو على شواطئ البحر أو في الجبال، وهذه الرحلات تحتاج منّا أناقة عملية ومريحة ولا سيّما بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت الكثيرات من النساء ميّالات لاستعراض اطلالاتهنّ في الإجازة، على انستقرام وغيرها، ولهذا فقد جمعنا صور اطلالات سبور على طريقة النجمات لرحلاتِك، شاهديها واستوحي منها ما يعجبكِ.



ميريام فارس في اطلالة سبور مستوحاة من الغجر:



نسقت ميريام فارس اطلالة سبور مستوحاة من الغجر، عبار عن فستان ماكسي ملون ومزين بالشراريب، ومن فوقه معطف صيفي طويل ملون أيضًا، وقد أكملت اللوك بصندل مميز من دون كعب، ونظارات شمسية كبيرة مع عدسات ملونة باللون الأحمر.

ميريام فارس في اطلالة سبور مستوحاة من الغجر



جويل ماردينيان في اطلالة سبور في الفستان القصير:



شاهدنا جويل ماردينيان في إحدى رحلاتها الصيفية، وقد اختارت فستانًا قصيرًا وصل طوله أعلى حدّ الركبة، باللون البيج، وقد نسقت معه حذاءً رياضيًّا أبيض، وشنطة يد من الجلد باللون الأبيض السكري، وأكملت اللوك بقبعة من القش، ونظارت شمسية بإطار مستدير مستوحًى من السبعينيات.

جويل ماردينيان في اطلالة سبور في الفستان القصير





ديما قندلفت في اطلالة سبور في الشورت:



اختارت ديما قندلفت اطلالة عصرية وسبور مناسبة للرحلات الصيفية، حيث نسقت شورت قصيرًا باللون الزيتي، ومعه توب وقميص طويل باللون الأبيض، وأكملت الاطلالة بصندل غلادييتور من دون كعب، مزين بالمسامير المعدنية، ونظارات شمسية وبعض المجوهرات الذهبية.

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ديما قندلفت في اطلالة سبور في الشورت





اطلالات سبور على طريقة النجمات لرحلاتِك، شاهدي الصور واستوحي منها الاطلالة التي تعجبكِ.

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