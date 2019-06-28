كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 06:34 مساءً - لطالما تفضل كثير من الصبايا اختيار موديلات عبايات ساتان، هذه الخامة الناعمة على جسد الأنثى، والتي تجعلها تبدو أنيقة ومميزة، بالطبع بجانب التصميم الذي يناسبها.



وقد جمعنا لكِ اليوم مجموعة مختلفة من موديلات عبايات ساتان صيفية أنيقة، لتختاري منها ما يناسبكِ، وإليكِ التفاصيل:



عبايات ساتان مقفولة ومنسدلة بطريقة ناعمة

Laila Collction ليلى كولكشن



إذا كنتِ تحبين العبايات المائلة أكثر لشكل الجلباب، إليكِ هذا الموديل من Abaya Collections عبايه كولكشن، نسقي معها حجاب ساتان ملونًا، أو مطرزًا بالدانتيل باللون الأبيض مثلًا، وحذاءً بكعب عالٍ مدببًا من الأمام لتبدي أنحف.



عبايات ساتان مع الأكتاف المطرزة

La Luna Abaya لا لونا عبايه



سوف يناسب هذا الموديل من Abayat Applewang عبايات آبل وانغ، مع التطريزات على الأكتاف، أوقاتكِ المسائية، لاطلالة كلاسيكية، من الممكن أن تنسقي معها حذاءً بكعب عالٍ من الساتان، أو مرصعًا بالأحجار الكريستالية، مع كلتش فضي لاطلالة متناغمة.

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عبايات ساتان ملونة

Aslaou haute couture



العبايات الملونة مع خامة الساتان سوف تبدو غاية في الأناقة مع اللمسة اللامعة للعباية، كهذا الموديل باللون الأخضر العشبي من Aslaou haute couture أصالولا هوت كوتور، نسقي معها حجابًا باللون الأسود أو الأبيض، حتى لا تبدي متكلفة.



عبايات الساتان مع تطريزات الأكمام لاطلالة سيمي كلاسيك

Husna Collections



من الممكن أن تعتمدي هذا اللوك من Husna Collections حسنة كولكشن، إذا كنتِ تحبين العبايات المطرزة، لكنّ المميز بهذا التصميم، أنّ هذه التطريزات ستكون غاية في البساطة، مع لمسة بسيطة منها على الأكمام، نسقي معه حجابًا باللون الأبيض أو الأسود، وصندلًا مفتوحًا باللون الأسود إذا أحببتِ الحصول على لوك سيمي كلاسيك مع اللمسة الحيادية.