أقراط مناسبة لإطلالاتكِ المسائية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 06:34 مساءً - تفضّل معظم السيدات انتقاء أقراط الأذن خلال اطلالاتها المسائية والتخلّي عن القلادات ، فتنسِّقن أقراط الأذن مع ألوان الملابس المعتمدة، إذا اخترتِ الموديل الملوّن منها أو تلك التي تتحلّى باللون الذهبي أو الفضّي . اخترنا لكِ أجمل موديلات أقراط الأذن من أهم دور المجوهرات العالمية التي يمكنكِ تنسيقها بخاصة مع اطلالاتكِ المسائية :

أقراط أذن من اللؤلؤ

أقراط أذن من اللؤلؤ

من صيحة أقراط الهوبس HOOPS ، نسّقي أقراط الأذن من اللؤلؤ لاطلالة مسائية راقية وفريدة من نوعها . يمكنكِ تنسيق هذه الأقراط مع فساتين من جميع الألوان .

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أقراط أذن من أندريا تورتواسيشال

أقراط أذن من أندريا تورتواسيشال

من نقشة النمر ، نسّقي أقراط أذن متدليّة ومدوّرة، مع فستان من اللون النود أو الكامل .

استوحي موديلات الأقراط من عروض الأزياء العالمية

أقراط أذن من بالنسياغا

أقراط أذن من بالنسياغا

من صيحة أقراط أذن الهوبس أيضًا، نسّقيها من اللون الأسود التي قدّمته الدار العالمية للأزياء والاكسسوارات بالنسياغا . نسّقيها مع فستان بطبعات أو من اللون الأسود .

أقراط أذن من إيترو

أقراط أذن من إيترو

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أطلقت دار إيترو أقراط أذن متدليّة من اللون الذهبي بموديل مميّز، والذي يمكن تنسيقه مع اطلالة مسائية بألوان فاتحة ومنعشة .

أقراط أذن من إيزابيل مارانت

أقراط أذن من إيزابيل مارانت

بموديل ناعم وأنيق ، قدّمت إيزابيل مارانت أقراط أذن متدليّة من اللون الذهبي، والمزيّنة بدائرة الكريستال في الأخير .

أقراط أذن من روكسان أسولان

أقراط أذن من روكسان أسولان

إلى محبّات الاكسسوارات الملوّنة ، جمعت روكسان أسولان أقراط أذن متدليّة من الألوان الزهري والبنفسجي والذهبي، والتي يمكنكِ الاستغناء من خلالها عن وضع اكسسوارات أخرى . نسّقي هذه الأقراط مع فستان سهرة بالألوان الرائجة كالبرتقالي، أو حتّى من اللون الأسود، لتضفي لمسة ناعمة لاطلالتِك .

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أقراط أذن من فيرساتشي

أقراط أذن من فيرساتشي

إن كنتِ من محبّات الاكسسوارات الناعمة، انتقي أقراط الأذن من دار فيرساتشي لاطلالة مسائية راقية وخاطفة للأنظار .

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