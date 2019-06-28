موديلات فساتين سهرة محتشمة ستقعين بغرامها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 06:34 مساءً - التصميمات المترفة والغنية بـ موديلات السهرة بشكل عام، تبحث عنها كثير من الصبايا، بخاصة وإن كنتِ تبحثين عن اطلالة تشبه النجمات، بالفساتين المطرزة والبراقة، سواء بالموديلات المنفوشة، أم بتصميمات حورية البحر، مع الألوان اللافتة للأنظار، وغيرها من الأفكار التي اخترناها لكِ في "الخليج 365. نت"، لاطلالات سوف تضعكِ في حيرة بالتأكيد.



الفستان المنفوش من التول مفتوح من الأمام مع البنطلون

ياسمين المراكبي بفستان أصفر خردلي مع البنطلون



أعجبنا هذا الفستان باللون الخردلي من المدونة ياسمين المراكبي، لونه مميز وجذاب، مع تصميم الجزء السفلي للفستان من التول المنفوش مفتوح من الأمام، مع البنطلون اللافت للنظر، لاطلالة ملكية ومريحة بالوقت نفسه، نسقت معها حجاب نود باللون الروز، وإن كنتِ صاحبة بشرة سمراء، ننصحكِ باعتماد الحجاب باللون الأبيض الثلجي سيكون جذابًا جدًّا.



الفستان البراق باللون البيج النود من مريم عزام

مريم عزام بفستان براق



للمسة من أجواء السندريلا، يمكنكِ كصبيّة محجبة، اعتماد هذا الفستان المنفوش البراق، من البلوجر مريم عزام، نسقته بالطريقة الحيادية حتى لا تبدو مبهرجة أو متلكفة للغاية، مع اللمسة اللامعة للفستان، بالحجاب النود البيج، والشوز من الدرجة نفسها.



تصميمات حورية البحر لتُبرز جمالكِ أكثر

غادة المراكبي بفستان من حورية البحر



إذا كنتِ تنوين اختيار أحد تصميمات فساتين حورية البحر، فإليكِ هذا الموديل من المدونة غادة المراكبي، مع الفستان المطرز بالكامل من الظهر بطريقة فخمة وغنية، وأكتاف بها بعض الكشكشة المناسبة للصبايا النحيفات والرشيقات، وهذا التصميم مع الذيل الطويل، سوف يمنحكِ طولًا مضاعفًا بخاصة مع الكعب العالي.

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لمسات الدانتيل لفساتين مخملية محتشمة

سليمة علي



البساطة في أحيان كثيرة تصحبها خامة الدانتيل الناعمة، هذه الخامة الأساسية بالكثير من فساتين الصبايا المحجبات، كهذا الفستان النود الروز المطرز بالدانتيل مع الورود، مع حزام الخصر الذهبي الذي يُبرز رشاقتكِ، اعتمديه مع توربان باللون نفسه، أو اختاري لونًا آخر متدرجًا من ألوان الطيف.