خادمة آسيوية تنتحر حرقا في الكويت

استقبلت أحد المستشفيات بالكويت خادمة آسيوية تحمل الجنسية السيلانية، وهي مغطاة بالحروق بالكامل، لتلقى ربها متأثرة بجروحها.

وأقدمت الخادمة على محاولة الانتحار في بيت كفيلها بالكويت، في منطقة سعد العبدالله، فقررت الشرطة الكويتية أن تفتح تحقيقا في الانتحار، بحسب جريدة "الراي" الكويتية.

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واستدعت الشرطة الكفيل، وكافة أفراد الأسرة للمخفر للاستماع إلى شهادتهم في تلك الحادثة، والتأكد من خلوها من أي شبهات جنائية.

وتتعرض كثير من الخادمات الآسيويات إلى حوادث مشابهة سواء انتحار أو تعذيب، في مناطق مختلفة من خدماتهم.

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