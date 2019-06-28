ضعف في الإيمان.. موجة انتقادات لسعودية مازحت صديقتها بـ"حفاضة بالشوكولاتة"

بثت البلوجر السعودية أماني الحنطي مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تظهر خلاله وهي تقدم "الشوكولاتة" لصديقتها داخل حفاضة أطفال، لتتفاجأ بسيل من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

في البداية ظهرت "أماني" وهي تمازح صديقتها التي كانت تضايفها، وقدمت الحفاضة وداخلها مادة بنية اللون، ثم انفجرت ضاحة قائلة إنها "شوكولاتة".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا تصرف المدونة الشهيرة، وقالوا إنها تهين النعمة بهذا التصرف، وطالبوها بالكف عن المزاح بهذه الطريقة.

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بدأ المغردون يتداولون هاشتاج "#أماني_الحنطي"، ووصفوا التصرف كذلك بالقذر، وقال آخر، "كفرٌ بالنعم، واستهتارٌ بالقيم، وضعف في الإيمان، وخروج عن هدى الرحمن".

وتواصلت التعليقات المهاجمة لها، "أتمنى من المسؤولين في وزارة الإعلام، ووزارة الداخلية، وفقهم الله وبارك بجهودهم، الضرب بيد من حديد على أيدي المشاهير على السوشيال ميديا".

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