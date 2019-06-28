"أهانني وأهلي بألفاظ نابية بعدما تنصل من وعوده، وطالبنا بأن نتحمل نحن شراء ستائر الشقة بعد عقد القران"، هكذا لخصت "زينب.ا.م"، أسباب طلبها الطلاق من زوجها، قبل ليلة الدخلة بـ10 أيام.
وأمام إحدى محاكم الأسرة بكفر الشيخ، قالت "زينب" للإخصائية الاجتماعية: "تعرفت على حسام في العمل، كان زميلي ويكبرني بـ3أعوام، واستمرت خطبتنا لنحو 7أشهر ثم عُقد القران بحضور الأهل والأصدقاء، واتفقا الطرفان على التزامات كل منهما، إلا أنه قبل إتمام العُرس بأيام قليلة، طالبني وأهلي بشراء ستائر الشقة، على الرغم من الاتفاق كان يُلزمه هو بشراءها، وهو ما تسبب في أزمة بين الأهل، وعند رفض أهلي تطاول علينا بألفاظ خارجة".
مواقف كثيرة تنصل منها الزوج كانت كفيلة بإنهاء كل شيء، "ليست هذه المرة الأولى التي يتنصل فيها من وعوده، وكنت أقول أن ذلك من أعباء الحياة، واتفقنا على المشاركة معا في كافة الأمور، لكني لم أتحمل إهانته لي ولأهلي، ورفضت إتمام الزفاف، وطلبت منه الطلاق إلا أنه رفض وهددني إذا لجأت للمحكمة، ولكن أنا لن أتزوج رجلاً أهانني".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل الزفاف.. "زينب" تطلب الطلاق: "رجع في كلامه.. وقالنا الستاير عليكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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