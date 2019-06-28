طريقة عمل السمك البوري في الفرن

"السمك البوري في الفرن"، من الأطعمة التي يحبها الجميع، والتي تبحث ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير، السمك البوري في الفرن على طريقة الشيف هشام السيد، مقدم برنامج في "سي بي سي سفرة":-

المقادير

سمك بوري

عصير ليمون

ثوم

طماطم

صلصة طماطم

زيت زيتون

كزبرة

فلفل أسود

فلفل حار

بصل

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ملح

كمون

ليمون مقطع

طريقة العمل

- تقليب الثوم في زيت الزيتون، مع إضافة فلفل.

- إضافة الطماطم المقطعة مع الثوم والفلفل، ثم يوضع الملح والفلفل والكمون.

- إضافة الصلصة إلى الخليط.

- وضع عصير الليمون والكزبرة إلى الخليط.

- احضار "بايركس"، لوضع شرائح البصل وزيت زيتون بها.

- وضع السمك في البايركس، وحشوها بـ"الخليط"، وادخليها الفرن حتى النضج.

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