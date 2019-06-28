بينها "الثدي" و"عنق الرحم".. سرطانات تهدد المرأة

أنماط مختلفة من السرطانات، يمكن أن تتعرض لها المرأة في مختلف الفئات العمرية، وتطلب إجراء الفحوصات الطبية إلى الكشف المبكر، للمساعدة في علاجها قبل توغل الورم الخبيث للجسم

ورصد "هن" أبرز وأشهر أنواع السرطانات التي تهدد المرأة، خلال الفقرات التالية:-

سرطان المبيض

هو أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في المبايض، ولأهمية الرغبة في الوصول إلى علاج لسرطان الرحم، انطلق مساء أمس، المؤتمر الطبي لأمراض أورام الرحم لدى السيدات، لمناقشة أحدث سبل العلاج المتطورة، للوصول إلى علاج لسرطان المبيض كعلاج تكميلى، يستخدم حتى في وجود طفرات جينية للمرض داخل السيدات.

ومن أبرز أعراض سرطان المبيض، الشعور بالامتلاء سريعًا عند تناول الطعام، والفقدان المفاجىء في الوزن، والشعور بالتعب المستمر في منطقة الحوض، وتغييرات في عادات الأمعاء، مثل الإمساك.

سرطان الثدي

ينتج سرطان الثدي، عند نمو بعض خلايا تلك المنطقة الجسدية بصورة غير طبيعة وسريعة، مما يسبب وجود كتلة بالثدي.

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ومن أبرز أعراض الإصابة به، وجود كتلة غير مؤلمة في الثدي، ونزول إفرازات غالبا صفراء من الحلمة، وقد تكون مخلوطة بالدم، وتغير لون الحلمة والجلد، وحدوث تشققات أو انكماشات في الحلمة، وظهور أورام تحت الإبط.

سرطان عنق الرحم

تصاب المرأة بسرطان عنق الرحم، بسبب فيروس Human Papilloma، الذي ينقل نتيجة العلاقات الجنسية غير السوية، سواء كانت من المرأة نفسها أو من زوج له الكثير من العلاقات غير الشرعية، ولا يستخدم الواقي الذكري.

كما يحتمل الإصابة به نتيجة التدخين، وضعف الجهاز المناعي، وفقًا لتصريحات سابقة للدكتور عمر حسن مدرس واستشاري النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني لـ"هن".

سرطان المهبل

يصيب ذلك النوع من السرطان، القناة العضلية التي تجمع بين الرحم والأعضاء التناسلية الخارجية، مؤثرًا على ما يطلق عليه "قناة الولادة".

ويعد النزيف مهبلي الشديد، ونزول كتل في المهبل، والشعور بالألم عند التبول، من أبرز الأعراض الدالة على الإصابة بسرطان في المهبل.

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