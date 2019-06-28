صويا صوص وذرة.. 5 وصفات غير تقليدية لطهي البيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يعتبر البيض من الأطعمة الأساسية لبعض الأشخاص في الإفطار والعشاء، وعادة ما يتم تحضيره بالطرق التقليدية سواء المقلي أو المسلوق، ولكن يحاول البعض إضافة بعض النكهات إليه للحصول على طبق لذيذ ومميز.

يستعرض لكم موقع thekitchn طرقًا مختلفة لإعداد طبق البيض.

- صويا صوص:

أضيفي القليل من الصويا صوص إلى البيض بعد التتبيل بالملح، ستحصلين على نكهة شهية وجديدة.

-قشطة أو زبادي

جربي إضافة الزبادي أو القشطة إلى البيض ثم اخفقيه جيدًا، سيذوب الزبادي سريعًا ولكن سيترك لك مذاقًا لذيذ ودسم بعض الشيء.

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- بيض بالذرة

أضيفي الذرة الجاهزة إلى الزيت الساخن على النار، ثم الملح والفلفل واتركيهم على النار مع التقليب لمدة دقيقة واحدة، أضيفي البيض واستمري في التقليب حتى النضج.

قدميها مع شرائح الطماطم المشوية في الفرن بالملح والفلفل وزيت الزيتون.

-صلصة البيستو

أضيفي صلصة البيستو المكونة من " الثوم المفروم والريحان والصنوبر الأوروبي ممزوجًا بـزيت الزيتون وجبن موتزريلا" اخلطيهم بالبيض، ستحصلين على نكهة مميزة بالأعشاب للإفطار.

-نشا

أضيفي نصف ملعقة صغيرة فقط من النشا، امزجي المكونات جيدًا مع البيض حتى تتماسك، واطهيهم على نار عالية لفترة طويلة عن المعتاد.