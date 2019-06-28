حسب مساحة منزلك..4 ديكورات مبتكرة لمكتبة مودرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يعتبر اختيار ديكور مكتبات المنزل بما يتناسب مع مساحته وذوق صاحبه من المهام الصعبة والمحيرة لدى العديد من الأشخاص، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز صيحات تصاميم المكتبات المودرن لعام 2019، حسب ما جاء في موقع homestolove

المكتبة المعلقة:

تناسب المنازل ذات المساحات الصغيرة، ويمكنك وضعها فوق الطاولة، أو الكراسي، وبهذا توفر مساحة كبيرة، وتضيف طابع أنيق للمنزل.

مكتبه طاولة التلفزيون:

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يمكنك استغلال تلك المساحة ووضع رفوف خشبية حول شاشة التلفزيون، ويمكن تقسيم المكتبة من الأعلى برفوف مرقمة حسب أسماء الكُتب المتواجدة، للحصول على أشكال ديكوريه بالألوان المبهجة.

مكتبة مدخل الممر:

يمكنك استغلال باب ممر الغرف، بلوحات خشبية وتلوينها باللون تتناسب مع ديكور منزلك، ليكون مختلفاً الي حداً ما عن الكتب ليعطيك أجواء لوحة فنية مبهجة.

ركن الكٌتب مع مقعد مخصص له:

يمكنك وضع مكتبة مخصصة لك في أحد أركان المنزل مع تناسق أحد المقاعد، واعتماد بعض الإضاءات المناسبة للقراءة.