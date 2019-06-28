الابتسامة والصراخ أثناء النوم.. ما الذي يراه طفلك حينها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تلاحظ العديد من الأمهات صراخ أو ابتسامة أطفالهم حديثي الولادة أثناء النوم، ويتساءلن حول إمكانية رؤية الأطفال للأحلام مثل الكبار تمامًا أم لا؟

ويحاول موقع mamanatural الإجابة على هذه التساؤلات التي شغلت أغلب النساء.

نشر موقع " the Atlantic" أن العلماء وجدوا صعوبة في تثبيت الأطفال على جهاز الفحص، ومعرفة ما يروه أثناء نومهم، وحاول الباحثون من خلال الاعتماد أبحاث أحلام البالغين تقريب الإجابات عن هذه الأسئلة.

- هل يحلم الأطفال؟

يقول الدكتور تشارلز بولاك في تصريحات إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، "إن حركة العين السريعة أثناء النوم للأطفال دليل على أنهم يحلمون". ما يعني أن الأطفال يقضون نسبة 50% من نومهم في الأحلام مقارنة ب 25% من البالغين.

لكن بعض علماء الأعصاب يرون أن حركة العين السريعة للطفل أثناء النوم لا تدل على الأحلام، مبررين ذلك أن الرضيع لم يكن اكتسب بعد الخبرة الكافية في الحياة التي تساعده على الخيال.

ويعتقد عالم النفس ديفيد فولكس، أن حركة العين السريعة لا علاقة لها بالحلم بل لكن بنمو الدماغ وتطوير اللغة لاحقًا.

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-متى تبدأ الأحلام؟

يعتقد الباحثون الذين يقولون إن الأطفال لا يحلمون أن الحلم يبدأ في سن الرابعة أو الخامسة تقريبًا ولكن في هيئة صور مشوشة، وتظل على هذا الحال حتى تكتمل في سن 7 أو 8 سنوات.

-ماذا يرى الأطفال في نومهم؟

لا يمكن الإجابة بوضوح على هذا السؤال نظرًا لعدم قدرتنا على توجيه الأسئلة إليهم، لكن يرى البعض أن اتجاه حركة العين يمكن أن يفسر طبيعة الحلم، فإذا كانت العينان تتحرك من جانب إلى أخر فهذا يعني أن الطفل يرى أشياءًا تتحرك.

نفس الشيء إذا تحركت العينين إلى أعلى وأسفل، هذا يعني أنه يرى شيء تطير أو أشياء بشكل عامودي.

- هل يرى الأطفال كوابيس؟

يرى بعض المختصين أن هذا الأمر غير وارد بالنسبة للأطفال حتى لو كانت أحلامهم مثل الكبار تمامًا، الكوابيس مستبعدة بالنسبة إليهم.

وفيما يخص صراخ الأطفال أثناء النوم فله علاقة بانتقال الأطفال من نوم عميق إلى دورة النوم التالية، مما يسب له شعور بالارتباك فيئن أو يبكي.