حيلة ذكية للحفاظ على ثبات الآيشادو خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) في كثير من الحالات يزول لون ظلال الجفون بسرعة بسبب البشرة الدهنية أو العرق الشديد في الصيف أو ملامسة الماء. وللتغلب على هذه المشكلة تنصح بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية بإزالة بقايا الكريم من الجفون، ثم وضع طبقة من كريم الأساس تحت ظلال الجفون؛ فبذلك يدوم تأثير لون الظلال طويلا. وكبديل يمكن استخدام مستحضرات التثبيت المخصصة لهذا الغرض.

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