أشهر العطور برائحة الفانيليا لإحساس رائع بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 04:36 مساءً - الفانيليا هي واحدة من أكثر الروائح شيوعًا المستخدمة في العطور، فهي تمنح الصبايا إحساسًا رائعًا بالأنوثة والحيوية معًا، بحسب الروائح الأخرى الموجودة بالعطر، لهذا إن كنتِ تبحثين عن عطر برائحة الفانيليا المميزة، جمعنا لكِ أشهرها لتختاري ما يناسبكِ.

عطور الصيف من وحي النجمات العالميات



Annick Goutal fragrance

Annick Goutal fragrance

مع هذا العطر سوف تشعرين بالنعومة والأنوثة، مع دمج رائحة الفانيليا بـ الباتشولي الخشبي، الذي يخلق رائحة غنية وعصرية للغاية، سوف يكون رفيقكِ طوال الوقت.

عطور صيفيّة بعبق الياسمين



Tom Ford Tobacco Vanille fragrance

Tom Ford Tobacco Vanille fragrance

للحصول على رائحة الفانيلا الغنية والقوية، فهذا العطر من توم فورد سيكون وافيًا بالغرض، ستشعرين وكأنكِ في محل كعك يفيض بالسعادة، مع لمسة من الثقة.

عطور لصيف 2019... إليك أفضل 5

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Erbario Toscano Vaniglia Piccante

Erbario Toscano Vaniglia Piccante

إذا كنتِ تحبين رائحة الفانيليا بقوة، فستقعين حتمًا بغرام هذا العطر ، مع رائحة الفانيليا الدفائة الممزوجة بالكراميل والعنبر وخشب الصندل، هذا العطر قوي بعض الشيء، لهذا خصّصيه للمناسبات المسائية.



Ligne St. Barth West Vanille Indies

Ligne St. Barth West Vanille Indies

هذا العطر عبارة عن فانيليا غنية وكريمة مع حليب الكراميل، مركزة بشكل عالٍ، تلهمكِ إحساسًا بالرقة والجاذبية، سوف تندمجين مع الطبيعة بشكل كبير مع هذا العطر.

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