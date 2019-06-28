طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 04:36 مساءً - يعد حب الشباب إحدى مشاكل البشرة التي تصيب العديد من النساء، والتي تنعكس سلباً على جمال الطلة وإشراقتها. لذلك، سنقدم لك عدة طرق طبيعية تساعدك في التخلص من حب الشباب في وقت قياسي.



الطريقة الأولى

في وعاء نظيف ومعقم، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من زيت البندق وكوب محضر من الشاي الأخضر. حركي المكونات جيداً وضعي الخليط في عبوة معقمة محكمة الإغلاق، على أن تحتفظي به في الثلاجة كي لا يفسد أو يتعرض للحرارة وأشعة الشمس. وعند الاستخدام، ضعي القليل من هذا الخليط على يديك واغسلي وجهك به، مع تدليكه بهدوء من الأعلى الى الأسفل لـ تنظيف البشرة بشكل جيد. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.

اغسلي بشرتك بهذا الخليط صباحاً ومساءً، وبعد أيام عدة ستلاحظين أن حب الشباب قد اختفى كلياً، وأن بشرتك استعادت نضارتها وإشراقتها.

حب الشباب





الطريقة الثانية

ضعي بضع شرائح صغيرة من البطاطس في الخلاط الكهربائي، واطحنيها جيداً. من ثم، أضيفي مقدار نصف فنجان قهوة من عصير الليمون الحامض ، وأعيدي خلط المكونات جيداً، الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك ودلكيها بأطراف أصابعك من خلال حركات هادئة، وذلك لمدة دقيقتين. بعدها، نظفي بشرتك بالغسول الملائم وشطفيها بالمياه الدافئة.

واظبي على استخدام هذه الوصفة مرة يومياً لمدة أسبوع كامل.



الطريقة الثالثة

أحضري ثمرة ناضجة من الطماطم، وقطعيها الى نصفين. من ثم، أحضري ملعقة صغيرة من السكر الأسمر، وضعيها على نصف واحد من حبة الطماطم. دلكي وجهك جيداً بالطماطم والسكر بحركات دائرية لمدة دقائق عدة. انتظري أن يجف مزيج الطماطم والسكر على وجهك، من ثم اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

الطماطم لإزالة حب الشباب



الطريقة الرابعة

اخلطي ملعقة صغيرة من الملح وملعقتين صغيرتين من الخل، وأضيفي إليهما القليل من ماء الورد والجليسرين. حركي المكونات جيداً وطبقيها على بشرة وجهك، لا سيما تلك المصابة بحب الشباب. دلكي بشرتك قليلاً بحركات دائرية هادئة. بعدها، اغسلي وجهك جيداً للنخلص من كافة الأثار الناتجة من الخليط، وشطفيه بالماء الدافئ.

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