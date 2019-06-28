مشروبات صيفية تساعد في الحصول على بشرة نضرة لوجهكِ وجسمِك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 04:36 مساءً - التغذية غير المباشرة عن طريق الاهتمام بالأكل والشرب الصحي، من أكثر الأمور التي تساعدكِ في الحصول على بشرة شبابية وصحية كما تحلمين، إلى جانب الماسكات بالطبع.

واليوم سيكون حديثنا عن بعض المشروبات التي تحتوي على فيتامينات صحية التي تحتاجها بشرتكِ للحصول على ملمس ناعم، وجلد مشدود، وأيضًا تحميه من مشاكل الجو والبقع الداكنة وغيرها.

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عصير البرتقال والزنجبيل

عصير البرتقال والزنجبيل

يُعتبر البرتقال من أفضل الفواكه التي يتم تناولها ، من أجل الحصول على ما يكفي من فيتامين C، الذي يمنح بشرتكِ النضارة والتوهج، والزنجبيل يحتوي على مضادات أكسدة تجدد خلايا بشرتكِ باستمرار.



عصير المانجو والكيوي

عصير المانجو والكيوي

فضلًا عن أنه أحد العصائر المنعشة في فصل الصيف، إلا أنه غني بالفيتامينات والمعادن، فـ المانجو تحتوي على فيتامين سي والحديد، والكيوي يحتوي على الكالسيوم والماغنيسيوم، كل هذه العوامل من شأنها أن تساعدكِ في الحصول على بشرة رائعة خالية من العيوب، ومفيد بخاصة للفتيات في العشرينيات.

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النعناع والكيوي وصفة عصير الليمون

النعناع والكيوي وصفة عصير الليمون

الكيوي والليمون غنيان بفيتامين سي، والكيوي يعدّ أحد أفضل مصادر فيتامين ج، أما الليمون المنعش فهو واحد من أفضل الطرق للتغلب على الحرارة في الصيف، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للبكتيريا التي تساعدكِ في الحصول على بشرة مقاومة للجراثيم.

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الأناناس والموز

الأناناس والموز

هو واحد من العصائر الاستوائية الشهيرة، يحتوي الأناناس على مضادات أكسدة وفيتامي سي، والموز يحتوي على كميات كبيرة من الماغنيزيوم، كل هذه الفيتامينات تحافظ على شباب بشرتِك.





ننصحكِ عزيزتي عند تناول هذه العصائر، أن تستمتعي بها من دون إضافة السكر الاصطناعي، فالفاكهة لوحدها غنية بالسكريات الطبيعية، للحصول على أفضل نتيجة لبشرتِك.

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