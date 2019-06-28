مناكير النيود أبرز صيحات صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 04:36 مساءً - يعتبر اللون النيود وتدرجاته الزاهية من أكثر درجات الألوان التي تعكس إطلالة طبيعية، بسيط وهادئة في الوقت نفسه. كما أنه لون يعكس أناقة المظهر بأسلوب رصين. وقد دخلت درجات النيود إلى مجموعات المناكير لصيف 2019 واحتلت مكانة متقدّمة بين صيحات ألوان المناكير في هذا الموسم.



النيود رفيق كل الألوان

ما يميّز لون النيود عن غيرها من الألوان هو قدرته على الانسجام مع مختلف الدرجات اللونية الداكنة والزاهية. فإذا كنت تبحثين عن إطلالة متميّزة، بإمكانك أن تختاري مناكير نيود لتزيّني أظافرك الطويلة مع فستانك النيلي أو الزيتي أو الأحمر... فهذا التناقض الجذاب يلفت الأنظار إلى إطلالاتك ويزيدها أناقة.

لون نيود فاتح



النيود على أظافر قصيرة

برزت ضمن صيحات تقليمات الأظافر لموسم صيف 2019، الأظافر القصيرة والعملية. عندما تختارين مناكير باللون النيود مع أظافرك القصيرة، فأنت تزيدين من بساطة إطلالاتك وتجعلينها تبدو أكثر هدوءاً وهو ما يجعل ذوقك فريداً وبعيداً عن المبالغة والتكلّف.

مناكير نيود مائل إلى الزهري



البساطة بلمسة جذابة

لفتتنا في صيحات مناكير صيف 2019 بعض اللمسات التي تُضاف إلى الأظافر لتمنحها مظهراً جريئاً ومميّزاً، منها حبيبات الباييت البرّاقة التي زيّنت بعض الأظافر، والأحجار الكريستالية الملوّنة التي زادت من حيويّتها. بإمكانك أن تضعي خطاً من الباييت حول أظافرك الملوّنة بمناكير النيود، أو أن تكتفي بتزيين ظفر واحد بالباييت أو الأحجار الكريستالية كي تحافظي على بساطة خيارك مع إضفاء لمسة مشرقة.

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مناكير نيود بدرجة داكنة



كيف تختارين درجة النيود المناسبة؟

- مع الأزياء الداكنة والمكياج القوي، اختاري النيود بأفتح درجاته لتنيري إطلالتك وتمنحيها وميضاً ساحراً.

- مع أزياء النيود، ننصحك باختيار ألوان داكنة تحدث تناقضاً جذاباً في طلّتك، أو بإمكانك أن تحافظ على إطلالة مونوكروم إنما بمناكير نيود ذات درجة مختلفة عن درجة الملابس.

- لا تكثير من عناصر التزيين على أظافرك كي لا تبدو إطلالتك صاخبة، واكتفي ببعض الإضافات الناعمة كأن تزيّني ظفراً واحداً (عادة يكون البنصر) بالباييت أو بلون مغاير للون الذي اعتمدته على باقي الأظافر.

- يليق لون مناكير النيود مع كل ألوان المكياج، وبإمكانك أن تختاري أحمر الشفاه بلون النيود لإطلالة جمالية متناسقة شرط أن يكون مكياج عينيك بارزاً كي لا تبدو ملامح وجهك باهتة.

مناكير نيود بلون داكن

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