صبغات شعر طبيعية بعيداً عن المواد الكيماوية المضرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 يونيو 2019 04:36 مساءً - تفضل نساء كثيرات تجنب استخدام صبغات الشعر لما تحتويه من مواد كيماوية تؤذي الشعر وتؤدي الى تلفه وتكسره.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك صبغات شعر طبيعية باللون البني والأشقر والأسود والأحمر، بعيداً عن صبغات الشعر التجارية.

صبغات شعر طبيعية



للحصول على شعر بني

لتحصلي على شعر بني، إغلي في وعاء على النار، كوبين من الماء، وأضيفي إليهما ست ملاعق من عشبة المريمية وملعقتين من إكليل الجبل. من ثم، ارفعي المزيج عن النار واتركيه جانباً لمدة ساعة الى أن يتخمر. بعدها طبقي المزيج على شعرك واتركيه لمدة ساعة.

كرري تطبيق هذه الوصفة يومياً الى أن تحصلي على لون شعر بني.



للحصول على شعر أشقر

لتحصلي على شعر أشقر، ضعي في وعاء على النار، كوبين من المياه وأضيفي إليهما أربع ملاعق من مياه زهرة البابونج. وعند الغليان، خففي النار واتركي المزيج يغلي لمدة نصف الساعة. من ثم، أضيفي إليه ثلاث ملاعق من العسل وملعقة من عصير الليمون، مع الحرص على التحريك جيداً. بعدها، قسمي شعرك الى خصلات صغيرة وطبقي عليها المزيج، ولفّيها بمنشفة أو بقبعة الاستحمام واتركيها لمدة نصف ساعة. وبعد مرور المدة المطلوبة، شطفي شعرك بالمياه الدافئة. إشارة الى أنه في حال أردت الحصول على لون أفتح وخصلات ذهبية، أضيفي الى المزيج القرفة والزنجبيل.

البابونج لشعر أشقر

للحصول على شعر أسود

لتحصلي على شعر أسود، إغلي في وعاء على النار كوبين من الماء مع قبضة من حبات البن، وذلك لمدة 20 دقيقة. بعدها، ارفعي المزيج عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد. من ثم، طبقي المزيج على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، ولفيه بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة نصف ساعة. وبعد مرور المدة المطلوبة، شطّفي شعرك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً حتى الحصول على شعر أسود جذاب.



للحصول على شعر أحمر

لتحصلي على شعر أحمر، إغلي كوبين من الماء وكوباً من زهرة الكركديه في وعاء على النار. ثم أضيفي الى المزيج 500 غرام من الحناء وكوباً من الخل. بعدها، ارفعي الخليط عن النار واتركيه جانباً الى أن يتخمر. عندها، طبقي الخليط على شعرك واتركيه مدة نصف ساعة، أو حتى الوصول الى درجة اللون المطلوبة.

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