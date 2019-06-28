فيه ساعة إجابة.. 8 سنن مستحبة في يوم الجمعة

دائما ما يتسائل الكثيرون حول السنن المستحبة في يوم الجمعة وفضل ممارستها، ولذلك نشرت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، 8 سنن يجب اتباعها في هذا اليوك العظيم.

- الاغتسال.

- التطيب.

- لبس الجميل.

- التسوك.

- تحري ساعة الإجابة.

- الدعاء والصلاة على النبي.

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- قراءة سورة الكهف.

- التبكير إلى المسجد.

ويعرف بأن يوم الجمعة توجد به ساعة لا يرد فيها الدعاء، واختلفت ألفاظ هذه الأحاديث، وبناءً على هذا الاختلاف تفرق العلماء في تحديد هذه الساعة.

ومن المؤكد أيضًا من الأحاديث إثبات بأن يوم الجمعة توجد ساعة لا يرد فيها الدعاء، لكن يظل تحديد وقت إجابة الدعاء مسألة خلافية، فالتقيد بوقت محدد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة، غير سديد، فينبغي للإنسان أن يكون مثابرًا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر.

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