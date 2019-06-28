استلهمي إطلالات ناعمة راقية من أسلوب الملكة رانيا الصيفية

اشتهرت الملكة رانيا بخياراتها الراقية واطلالاتها الأنيقة، التي تختارها بعناية كبيرة وفقًا للمناسبة، ووفقًا للموسم أيضًا، وهذا ما جعلها طبعًا أيقونة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، وهذا أيضًا السبب الذي أدى الى تصنيفها كواحدة من أكثر الملكات أناقة، ومؤخرًا شاهدناها في أزياء صيفية ناعمة اخترنا لكِ أجملها لتستوحي منها تنسيقات هذا الموسم.

فستان ميدي أبيض تألقت به الملكة رانيا

شاهدنا الملكة رانيا مؤخرًا وفي أحدث اطلالاتها وقد اختارت فستان ميدي باللون الأبيض، تصميمه ناعم ومرهف، مزيَّن بربطة عند الياقة، ونسقت معه حزامًا عريضًا من الجلد باللون البني، حددت به خصرها النحيف، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون البني أيضًا.

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درجات الباستيل الناعمة خيار الملكة رانيا

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وأيضًا في إحدى الزيارات الرسمية، شاهدنا الملكة رانيا في تنسيق راقٍ اعتمدت فيه درجات الباستيل الهادئة، حيث نسقت قميصًا من الحرير باللون الزهري، مع بنطلون أبيض بقصة أرجل واسعة، وخصره مزين بحزام من الجلد، وقد أكملت اللوك بشنطة يد بتصميم عصري باللونين الزهري والأبيض.

تنسيق جمع بين الأناقة والعصرية اعتمدته الملكة رانيا

وتعشق الملكة رانيا أن تجمع بين الأسلوب العصري الكاجول، مع الأسلوب الأنثوي الفاخر، مثل هذا اللوك الذي نسقت فيه تنورة بكسرات باللونين الأصفر والزيتي، مع قميص كلاسيكي باللون الأبيض، وحذاء بكعب عالٍ باللونين الأسود والأبيض، وأكملت الاطلالة بأقراط بتصميم مميز.

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