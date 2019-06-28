فساتين زفاف 2019 تتلألأ بالأحجار بمعرض العروس في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتتح معرض العروس أبوابه أمام الزوّار في مركز أبوظبي للمعارض يوم أمس الأربعاء الـ 26 من يونيو، ليطرح تشكيلة حديثة ومتنوعّة من فساتين الأعراس، المجوهرات وآخر صيحات مجوهرات شعر العروس لعام 2019.
وجمع المعرض أكثر من 100 علامة تجارية دولية ومحلية في مكان واحد، كما ضمّ عروضًا تعليمية وترفيهية وإثرائية مثيرة.
وافتتحت السيدة ريد حمد الشرياني الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، المعرض، بحضور إعلامي وجماهيري مميز.
"فوشيا" حضرت افتتاح المهرجان وبعضًا من عروض الأزياء خلال اليوم الأول، قابلت مصممة الأزياء اللبنانية "لميا أبي نادر" التي قدّمت 5 فساتين جديدة وعصرية من مجموعتها، كما تحدثت عن التصاميم الأكثر رواجًا لهذا الموسم.
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