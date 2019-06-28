أشهر عارضات أزياء العالم يتنافسن باللون الأصفر على منصات 2019

أصبح اللون الأصفر إحدى أبرز صيحات الموضة في موسم ربيع وصيف 2019، حي شاهدناه بكثرة على منصات العروض وضمن مجموعات كُبرى دور الأزياء العالمية.

وانقسمت النساء بين مؤيدات وغير مؤيدات لهذا اللون بينما عارضات الأزياء العالميات، وكما هو واضح كن من أكبر المعجبات بالأصفر حيث أنهن اعتمدنه في مختلف المناسبات الرسمية منها والكاجوال على حد سواء واليك بعض أبرز الأمثلة.

بيلا حديد تختار بدلة باللون الأصفر

وشاهدنا بيلا حديد Bella Hadid التي تعشق الاطلالات الشبابية اللافتة في أحد المناسبات وقد اختارت بدلة رسمية باللون الأصفر عبارة عن جاكيت بليزر مع بنطلون بقصة أرجل واسعة وقد نسقت معها حذاء رياضي باللون الأبيض وعقد كبير على شكل سلسلة ذهبية.

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كيندال جينير مؤخرًا في فستان باللون الأصفر

ولاحظنا أن كيندل جينير Kendall Jenner كانت ميالة مؤخراً لاختيار تصاميم الأزياء بدرجات لونية قوية وزاهية مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستان ميدي ضيق باللون الأصفر نسقت معه صندل كعب عالي مزين بالكريستال البراق وحقيبة يد باللون الأبيض.

هايلي بولدوين في بدلة لوك عصري باللون الأصفر

أما هايلي بولدوين Hailey Baldwin فقد اختارت اطلالة عصرية باللون الأصفر وكانت عبارة عن بدلة رسمية مكونة من شورت وصل طوله حد الركبة مع بليزر طويل ومن تحته نسقت كورسيه باللون البيج وأكملت اللوك بجزمة عالية باللون الفضي المعدني.

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