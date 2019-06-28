مجموعة سيدات أرادوا التخلص من روتين الحياة والمسؤوليات التي تقع على عاتقهن، لتقرر رحمة بن عفانة من تونس، تأسيس "CLUB ELLE"، هو نادي للسيدات فقط، بمدينة رادس، ليكون وسيلة للترفيه عن النفس والتخلص من ضغوط الحياة.
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كان الهدف من تأسيس النادي، كما ذكرت رحمة بن عفانة، وهي عازفة بيانو، ومحترفة غناء شرقي وغربي، كما ذكرت لـ"هُن"، إحياء تراث الغناء العربي، المصري والتونسي، وفي الوقت ذاته يكون وسيلة تساعد السيدات للترفيه عن أنفسهن، وتجاوز مشاكلهن النفسية وضغوط الحياة وتعلم أصول وتقنيات الغناء.
ورغم اختلاف شرائح السيدات المنضمة لهذا النادي ما بين محاميات وطبيبات وربات منزل، وآنسات وسيدات، إلا أن جمعهن هدف واحد وهو الرغبة في التخلص من روتين الحياة، وتتراوح أعمار المنضمات للنادي ما بين 16 و80 عامًا.
"خفة الدم وكاريزما وحب الفن"، كانت هذه من الشروط الأساسية التي وضعتها "رحمة"، لمن ارادت الانضمام للنادي، "هدفنا المرح يبقى لازم تكون شخصية المنضمة لينا مرحة، ومن أنشطة النادي الغناء وتنظيم الرحلات لكل بلدان العالم، زرنا تقريبا 12 دولة منهم :إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، مونتينيغرو، سلوفينيا، ومصر وشرم الشيخ وكانت من أروع الزيارات".
يضم النادي 150 سيدة، وتكون اللقاءات أسبوعية، ومن أسعد اللحظات التي تتذكرها "رحمة"، عندما أحيت عضوات النادي حفلات خيرية للأيتام والمسنين.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي للسيدات فقط للتخلص من روتين الحياة بتونس: "خفة الدم" أحد شروط الانضمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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