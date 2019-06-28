دار الإفتاء تحذز المتزوجين: "لا تسمعوا لنصائح الجميع"

أنماط متباينة من المشاكل تواجه المتزوجون طوال حياتهم، في الوقت الذي يسمعون فيه العديد من النصائح من الأقارب والأصدقاء والمختصين، تؤدي في بعض الأحيان لتفاقم المشكلة، وتصاعدها بين الزوجين.

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ونصحت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المتزوجين بأن يكونوا "أكثر حكمة" وعدم تنفيذ جميع النصائح التي يتلقوها من الآخرين، خاصة أن بعضهم ليس لهم علاقة بموضوع المشكلة، وغير مختصين في حل ذلك النمط من الخلافات.

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وأضافت "الإفتاء": "يجب على الزوجين أن يتعلما أن النصيحة لا تؤتي ثمارها في الحياة الزوجية، إلا إذا كانت هناك حاجة إليها، وأن يدركا أن من ينصحهما يرى الموضوع من وجهة نظره الشخصية، حتى وإن كان أقرب أقربائهما مثل الأم، وهكذا ربما يغيب عنه بعض الجوانب ومن ثَم تصير نصيحته قليلة الفائدة ضعيفة الأثر".

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