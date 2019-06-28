ما هي متلازمة "العيون الراقصة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعاني بعض الأطفال من متلازمة "رأرأة العين" المعروفة أيضا باسم "العيون الراقصة". فما هي وما أسبابها وكيف يمكن علاجها؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح الأطباء بمستشفى "مورفيلدز للعيون" في دبي أن الرأرأة أو ترجرج الحدقة الاضطراري هو شكل من حركات العين اللاإرادية أو الإرادية في بعض الحالات النادرة.

ويمكن أن يكون هذا المرض عيبا خلقيا أو مكتسبا، وعادة ما يظهر المرض لدى الأطفال عند الولادة أو في الأشهر الستة الأولى، بينما يمكن أن يتطور المرض نتيجة الإصابة بأمراض مثل التصلب المتعدد وورم في المخ وعدوى الأذن الداخلية والصدمات (إصابة الرأس) وحتى كآثار جانبية لبعض الأدوية والعقاقير الطبية.

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وتتمثل أعراض المرض في عدم القدرة على التحكم في العين واهتزاز العين وضعف الرؤية وإمالة الرأس.

وليس لمرض رأرأة العين أو متلازمة العيون الراقصة علاج محدد، ولكن قد يتم اللجوء إلى الجراحة لعلاج إمالة الرأس بجانب العلاج العصبي وغيره من العلاجات الفعالة، التي تهدف في نفس الوقت إلى معالجة إعتام عدسة العين والحول.

ومن الضروري أيضا النظر إلى تطوير الأداء الدراسي للأطفال المصابين بمتلازمة العيون الراقصة، وذلك من خلال النظارات والعدسات اللاصقة والعديد من الأدوات الأخرى لعلاج ضعف البصر.