بالصور| اكيف تحولين مرآة المنزل لعنصر أكثر جاذبية

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المرايا تعد أحد العناصر التي لا غنى عنها في المنزل، فهي من قطع الديكور التي تعطي مظهر مختلف ولمسات جمالية للمكان المتواجدة فيه.
موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" عرض بعض الأفكار المختلفة التي يمكن استخدامها في تزيين المرايا بالمنزل:
يمكن استخدام الإطار الخشبي المميز في المرايا، فتعطي مظهر مختلف وجذاب للمرايا.
ويمكن أيضًا إحاطة المرآة بإطار مذهب مع وضع بعض النقوشات التي تمنحها مظهر مختلف.
ومن الأفكار المميزة أيضا، تحويل المرآة إلى حديقة بسيطة عن طريق زراعة بعض النباتات على محيطها.
استخدام الخيطان الصوفية لتصميم إطار ملون بسيط بأقل تكلفة للمرآة.
ومن الأفكار المختلفة التي يمكن استخدامها في تزيين المرايا، هي إحاطة المرآة بمجموعة من القضبان المعدنية للحصول على شكل هندسي مميز.
يمكن كذلك إحاطة المرآة بمجموعة من القضبان المعدنية للحصول على شكل هندسي مميز.
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