ما أسباب حكة فروة الرأس؟.. هذه طرق علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعاني بعض الأشخاص من حكة في فروة الرأس. فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح البروفيسور فيليب بابيلاس أن حكة فروة الرأس لها أسباب عدة، أبرزها جفاف فروة الرأس، والذي ينجم عن الغسل المتكرر للشعر والاستخدام المتكرر لمجفف الشعر، بالإضافة إلى أشعة الشمس وماء البحر وماء حمام السباحة المحتوي على الكلور.

وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه يمكن مواجهة جفاف فروة الرأس من خلال استعمال شامبو لطيف غني بمواد الترطيب مثل الزيوت النباتية أو خلاصات الأعشاب من أجل تهدئة فروة الرأس المتهيجة.

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كما يعد زيت الزيتون سلاحا فعالا لمحاربة الجفاف والحكة، ولهذا الغرض يتم وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على فروة الرأس وتركه طوال الليل حتى يؤتي مفعوله، ثم شطفه في الصباح.

وأشار بابيلاس إلى أن حكة فروة الرأس قد ترجع أيضا إلى الإصابة بمرض، مثل عدوى الفطريات. وفي هذه الحالة تكون الحكة مصحوبة بأعراض أخرى مثل الاحمرار وظهور البثور والقشرة.

ويستلزم هذا الأمر استشارة طبيب أمراض جلدية على وجه السرعة، مع مراعاة عدم خدش فروة الرأس، وإلا ستتوغل الفطريات في الطبقات الجلدية العميقة ممهدة الطريق للإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية.

ومن الأسباب المحتملة الأخرى لحكة فروة الرأس الحساسية لمواد فعالة معينة في منتجات العناية بالشعر وتصفيفه، وهو ما يمكن التحقق منه بإجراء اختبار حساسية لدى الطبيب. وفي بادئ الأمر يمكن التخلي عن المنتجات المستخدمة واستبدالها بأخرى تخلو من الإضافات.