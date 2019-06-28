للأمهات.. 10 نصائح ضرورية لسلامة طفلك في الموجة الحارة (انفوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مادي غيث: أعلنت الأرصاد الجوية عن موجة حارة تشهدها البلاد، ومن الممكن أن يُصاب الأطفال ببعض المضاعفات نتيجة تعرضهم للطقس الحار. لمزيد من المعلومات عن سلامة طفلك في الموجة الحارة.. اضغط هنا.

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