أعراض سرطان المبيض وطرق الوقاية منه

تُصاب بعض السيدات بسرطان المبيض ولا يكتشفن ذلك إلا في مراحل متأخرة، لأنهن لا يلتفتن إلى أعراضه، وسرطان المبيض هو أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في المبايض، ولأهمية الرغبة في الوصول إلى علاج لسرطان الرحم، انطلق مساء أمس، المؤتمر الطبي لأمراض أورام الرحم لدى السيدات، لمناقشة أحدث سبل العلاج المتطورة، للوصول إلى علاج لسرطان المبيض كعلاج تكميلى، يستخدم حتى في وجود طفرات جينية للمرض داخل السيدات.

يحتوى الجهاز التناسلي الأنثوي على مبيضان، يقع كل منهما بأحد جانبي الرحم، وهناك بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها، التي تظهر في الفترة ما بين 6- 12 شهرا قبل اكتشاف المرض، ووفقا لموقع "Mayo Clinic"، هي:

أعراض سرطان المبيض

انتفاخ البطن أو تورمها.

الشعور بالامتلاء سريعًا عند تناول الطعام.

الفقدان المفاجىء في الوزن.

الشعور بالتعب المستمر في منطقة الحوض.

تغييرات في عادات الأمعاء، مثل الإمساك.

وهناك بعض النصائح التي تساعد في تجنب الإصابة بسرطان المبيض، هي:

الإكثار من تناول الخضروات الورقية

يجب الحرص على الإكثار من تناول الخضروات الورقية والابتعاد عن اللحوم المصنعة، وإضافة الخضار إلى الطعام دائمًا حيث يقي من الإصابة بالأمراض السرطانية.

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ويفضل استبدال الوجبات الخفيفة التي يتم تناولها في منتصف اليوم بفواكه طازجة.

الوزن المثالى

للوقاية من الإصابة بمرض سرطان المبيض، يجب المحافظة على الوزن المثالي للجسم، لأن السمنة المفرطة لها دور كبير في الإصابة بهذا المرض، ويجب الحفاظ على ممارسة الرياضة بانتظام من أجل إنقاص الوزن، والتخلص من الدهون.

الكشف الدوري

يساعد الكشف الدوري على تجنب الإصابة بالأمراض واكتشافها في مرحلة مبكرة، ما يساعد على العلاج مبكرًا.

تناول الأطعمة منخفضة السكر وشرب الماء

يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوى على كميات منخفضة من السكريات، لكونها من الوجبات المضادة للأمراض السرطانية.

هذا بخلاف الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، حيث أنها تعمل على زيادة خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، كما يجب الإكثار من شرب المياه بكميات وفيرة، وذلك لأن شرب كثير من الماء والسوائل الأخرى يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير.

الإكثار من تناول الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر في الوقاية من الإصابة بسرطان المبيض لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض.

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