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أعراض نقص الحديد في الجسم

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نقص الحديد غالبًا ما يؤثر على الصحة العامة للجسم، فالحديد أحد العناصر الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان، لأنه يساعد على إنتاج الهيموجلوبين، الذي ينقل الأكسجين من الرئة إلى باقي أعضاء الجسم.

وتوجد عدة أعراض تشير إلى نقص الحديد في الجسم، عرضها موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، هي:

التعب والإرهاق

عادة ما يكون التعب والإرهاق من العلامات التي تشير إلى نقص الحديد في جسم الإنسان.

أظافر باهتة وهشة

الأظافر الباهتة من علامات نقص الحديد في الجسم، كما أنه يصل البهتان إلى الوجه واللسان.

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 صفار أو بياض في الجفن الأسفل

عادة ما يكون لون الجفن الأسفل من الداخل أحمر أو وردي، لكن عندما يميل اللون إلى الصفار أو البيض، فهذا يدل على أن الشخص يعاني من نقص الحديد.

صعوبة التنفس بعد أي مجهود

نقص الحديد في الجسم يؤدي إلى شعور الشخص بصعوبة في التنفس بعد أداء أي مجهود، ولو بسيط، مثل ارتداء الملابس، أو أي مجهود بسيط. 

جفاف الجلد وتساقط الشعر

عندما يعاني الجسم من نقص الأكسجين، فإن ذلك يمنع الأكسجين عن بعض الأماكن مثل الجلد والشعر، ويتسبب في جفافهما.

أطراف باردة

الشخص المصاب بنقص الحديد عادة ما يعاني من برودة في الأطراف (اليدين والقدمين).

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