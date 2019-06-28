طريقة عمل الكفتة بالخضار

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل كفتة بالخضار، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع عبر فضائية "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل، بخطوات بسيطة. مقادير عمل كفتة بالخضار لحم مفروم. بصل. ثوم. فلفل ألوان. بقدونس. كزبرة خضراء. شوفان. ملح. فلفل أسود. بابريكا. جوزة الطيب. Advertisements كمون. كوسة. بسلة. جزر. طماطم. مرقة. زيت. افرمي البصل مع لحم مفروم وبهارات ثم ضيفي الشوفان. ضعي زيت في طاسة مع بصل وثوم مفروم ومكعب مرقة ثم شكلي الكفتة أصابع واقليها في الزيت. ضعي بصل وثوم مفروم في طاسة على النار مع طماطم مفرومة وكمون وباريكا وملح وفلفل. ضيفي الكفتة المقلية واتركيها تتشرب من الصوص ثم قدميها ساخنة. ​

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