تحضر الفتة بأكثر من طريقة، فيمكن تحضيرها بالدجاج واللحم، أو الزبادي، وهي من الأكلات التي يمكن أكلها بمفردها دون أطباق جانبية، سواء سمبوسك أو نشويات. ويُقدم "هن"، طريقة تحضير فتة الباذنجان بدبس الرمان، التي يقدم معها الدجاج: المقادير 2 ثمرة باذنجان مكعبات مقلية. ثمرة بطاطس مكعبات مقلية. ثمرة فلفل أخضر مكعبات مقلية. بصلة مكعبات. 1/2 كيلو لحم مفروم. عيش محمص. 2 كوب عصير طماطم. صلصة. 3 ملاعق كبيرة دبس رمان. ملح وفلفل بهارات (حسب الرغبة). زيت. طريقة عمل فتة الكشك للتزيين 1/2 كيلو زبادي. 1/4 كوب طحينة. 4 ملاعق كبيرة ليمون. Advertisements 2 فص ثوم مفروم. رمان. بقدونس. 2 ملعقة كبيرة صنوبر مقلي (اختياري). طريقة عمل الفتة اللبناني الطريقة في حلة على النار يوضع الزيت مع البصل والثوم المفروم. توضع اللحمة المفروم وتقلب جيدا حتى تنضج. تضاف البهارات والصلصة وعصير الطماطم. يقلب الفلفل المقلي والباذنجان المقلي والبطاطس المقلية. ويضاف خليط اللحم والخضروات المقلية. بالصور 10 طرق سهلة وبسيطة لطهي "الفتة" في عيد الأضحى لعمل الصوص يخلط الزبادي مع الطحينة والليمون والثوم المفروم. يوضع الصوص على وجه الفتة. يزين بالبصل المقلي والصنوبر المقلي والبقدونس المفروم والرمان. ​

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