ليلى علوي تحتفل بتخرج نجلها.. وأنغام تهنئها: "تشوفيه أجمل عريس"

احتفلت النجمة ليلى علوي، بتخرج نجلها خالد من المرحلة الثانوية، تمهيدًا، للالتحاق بالجامعة، حيث شاركت جمهورها الفرحة، بنشر صور من الحفل، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام".

وظهرت ليلى في الصور، مع خالد، بصحبة بعض أفراد الأسرة وأصدقاء العائلة، وعلقت مهنئة نجلها: "ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وأنا فرحانة فرحانة بيك جداً يا خالد، مبروك فرحتنا كلنا، وبرافو عليك عملتها، وشكراً لكل المدرسين، وشكراً يا خالد انك عملتها ومبروك للدفعة كلها ومبروك لكل الناجحين".

فيما حرصت بعض الفنانات على تهنئة ليلى بتخرج نجلها من المرحلة الثانوية، وكتبت صابرين: "ألف مبروك يا لولا مبروك ياحبيبي ياخالد وعقبال الجامعة يارب وبالولا ربنا يفرحك بيه ويرزقك بره ويرزقه".

وكتبت جومانا مراد: "ألف مبروك ربنا يفرح قلبك فيه"، أما أنغام فكتبت: "ألف ألف مبروك وعقبال الجامعة وربنا يفرحك بيه وتشوفيه أجمل عريس يارب".

​