الامارات | 10 عروض لـ «صيف دبي» في عطلة نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عروض لـ «صيف دبي» في عطلة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سكان دبي وزوارها الدورة الـ22 من مفاجآت صيف دبي في أجواء يعمها الفرح والسعادة، حيث شهدت المدينة خلال الأسبوع الأول من المفاجآت العديد من الفعاليات الترفيهية الشيّقة والعروض الترويجية في مختلف مراكز التسوق. وتستمر المفاجآت لتمنح العائلات الفرصة للاستمتاع بأجمل اللحظات، ومن أبرز العروض والفعاليات الترفيهية التي تنتظر الزوار والمقيمين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع:
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